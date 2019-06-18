РИАМО – 18 июн. Победителей областного экологического забега «Чистое Подмосковье – к юбилею!» наградили во вторник, ранее участники акции сумели собрать около 7,5 тысяч тонн мусора, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В забеге приняли участие жители 38 муниципалитетов региона, олимпийские чемпионы, депутаты Александр Легков и Светлана Кривелева. Старт мероприятию был дан на 46 площадках.

«Формат мероприятия – экологический плогинг – своеобразный гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии, экопробежка, во время которой необходимо очистить территорию от мусора. Задача участников – преодолеть маршрут от точки А до точки Б, выполняя дополнительные задания: интеллектуальные, творческие и спортивные», – отмечается в сообщении.

Основным заданием являлся сбор наибольшего количества мусора, вес которого измеряется на финальной точке по всем фракциям.

«По результатам контрольного взвешивания участники областного экологического забега «Чистое Подмосковье – к юбилею!» раздельно собрали 7,452 тонн мусора, из них: 3 573 килограмма стекла, 1 821 килограмм металла, 1 203 килограмма пластика, 855 килограммов бумаги. Сегодня самых активных наградили в доме правительства Московской области», – уточняется в материале.

В номинации «Максимальное количество собранного мусора» победили Красногорск, Солнечногорск, Кашира, Ступино и Долгопрудный, который также удостоен номинации «Самая активная площадка».

«Лидерами по количеству участников областного экологического забега стали Домодедово и Дзержинский, а наибольшее число площадок зафиксировано в Одинцове, Наро-Фоминске и Балашихе. Особо отличился Звездный городок – где в общественную акцию «Чистое Подмосковье - к юбилею!» было вовлечено наибольшее число жителей города», – подчеркнула министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Мероприятие в рамках подготовки празднования 90-летия Московской области, приуроченное ко Всемирному Дню окружающей среды, было организовано Главным управлением социальных коммуникаций Московской области и Общественной палатой Московской области.