РИАМО - 18 июн. Начались подготовительные работы по реконструкции футбольного стадиона «Москвич» в столичном районе «Текстильщики», в ходе работ реконструируют футбольное поле, построят трибуны, стрелковую галерею и атлетическое ядро, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Стадион состоит из четырехэтажного здания футбольной трибуны с навесом, футбольного поля и площадки для занятий легкой атлетикой. Объект расположен по адресу: Волгоградский проспект, дом №46/15. Площадь объекта до реконструкции – 1856,6 квадратных метров, после реконструкции составит 9048 квадратных метров.

«Строительство объекта ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Стадион станет универсальным спортивным объектом, который можно использовать для тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На прилегающей территории спортивного объекта оборудуют автостоянку, высадят деревья и кустарники. На его территории появится стрелковая галерея и плоскостные сооружения для занятий легкой атлетикой спортивной школы олимпийского резерва «Москвич».

«По поручению мэра Москвы в столице ежегодно увеличивается количество спортивных объектов. Всего в этом году за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 11 спортивных объектов», – дополнил Бочкарев.

Он уточнил, что в число этих объектов войдут два футбольных поля, шесть спортивных комплексов (в том числе уникальный спортивный комплекс по пятиборью на 9-й Северной линии и многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой), один физкультурно-оздоровительный комплекс, два ВМХ-велодрома.