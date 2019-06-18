РИАМО - 18 июн. Домодедовский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы Дениса Чернышева, мужчину признали виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб ребенок, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«Он (Чернышев – ред.) осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 26 января 2019 года Чернышев, находясь в состоянии опьянения, сел за руль снегоболотохода, не имея соответствующего водительского удостоверения.

«Двигаясь по улице Южной микрорайона Барыбино города Домодедово Московской области, он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на малолетнего пешехода. От полученных травм ребенок скончался», — добавляется в материале.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Чернышева виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил.