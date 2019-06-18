РИАМО - 18 июн. Водитель легковушки погиб в результате дорожной аварии в Раменском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 17:10 в Раменском городском округе на 23-м километре автодороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание машины», – отмечается в сообщении.

Водитель умер при оказании медицинской помощи. Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.