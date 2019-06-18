РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июн. Новый детский сад на 110 мест построят в микрорайоне Авиаторов Балашихи к 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проект реализуются в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ранее строительство объекта планировалось начать в 2017 году, но муниципальный контракт с подрядчиком был расторгнут в связи с неисполнением обязательств.

«Выдано разрешение на строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха. Согласно проектной документации, в трехэтажном здании разместятся групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и технические помещения», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что ввод в эксплуатацию детского сада намечен на 2020 год.

На прилегающей территории учреждения также будут выполнены работы по благоустройству: предусмотрены спортивная и детские площадки с теневыми навесами и игровыми комплексами, места для отдыха и работы по озеленению.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.