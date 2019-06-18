РИАМО - 18 июн. Арендатор земельного участка на северо-западе Москвы, на котором расположен транспортно-пересадочный узел «Песчаная», оперативно убрал захламление после обращения жителей на портале «Наш город», говорится в сообщении пресс-службы государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

На земельном участке осуществляется строительство транспортно-пересадочного узла «Новопесчаная». При проведении проектных и строительных работ часть территории была захламлена строительным мусором. После обращения жителей были проведены контрольно-инспекционные мероприятия.

«Госинспекцией по недвижимости выявлены очаги захламления земельного участка. Нарушены правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве. Применены меры административного характера. Организация оштрафована. В настоящее время нарушение устранено», –заявил начальник ведомства Владислав Овчинский.

Он пояснил, что согласно условиям договора аренды, арендатор земельного участка обязан содержать территорию в порядке и не нарушать требования земельного законодательства.

Также Овчинский напомнил, что контроль за надлежащим использованием земельных участков осуществляет не только Госинспекция по недвижимости. Большую помощь в выявлении правонарушений оказывают жители столицы. Они своевременно сигнализируют о нарушениях на «Горячую линию» Госинспекции по недвижимости или на портал «Наш город». Так в 2019 году в инспекцию поступило 4103 обращений граждан, из них 991 сообщение на портал «Наш город».