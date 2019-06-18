РИАМО - 18 июн. В подмосковном Долгопрудном построят новое 13-этажное общежитие, в котором поселятся иностранные студенты, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство общежития для иностранных студентов МФТИ в подмосковном городе Долгопрудный. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.

Отдельные корпуса и факультеты МФТИ находятся в подмосковном Жуковском и в Москве, однако большинство зданий вуза расположены в Долгопрудном. Общежитие построят на улице Первомайской.

«Запланировано строительство 13-этажного здания блочного типа общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрено обустройство блоков на одну-три комнаты, в которых будут проживать от двух до шести студентов», — отмечается в сообщении.

Во всех блоках будут кухни и раздельный санузел. Общее количество мест в общежитии — 471, в том числе 24 места — для людей с ограниченными возможностями. Строить объект будут за счет федерального бюджета.