РИАМО - 18 июн. Мосгорнаследие обязало специалистов приостановить ремонт в деревянном флигеле городской усадьбы XIX века на улице Большая Ордынка, так как он проводился позже срока окончания работ, указанного в проекте реставрации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здание признано объектом культурного наследия. Его возвели 1815-1817 годах во владении штабс-капитана Демидова на Большой Ордынке. Хозяева усадьбы использовали его в качестве жилья. В конце XIX века в здании находились две квартиры с круговой анфиладой, а фасад украшал эклектичный декор с использованием классицистических мотивов.

«В 2018 году нами был согласован проект реставрации этого памятника, а также выдано разрешение на проведение работ. Однако его срок истек несколько месяцев назад, а пользователь самовольно продолжил работы. Это недопустимо, поэтому в настоящий момент ведется работа по возбуждению дела об административном правонарушении», — отметил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он уточнил, что в момент проверки пользователь занимался ремонтом фасада, а также вел в помещениях отделочные работы. Теперь ему предстоит приступить к законным работам по сохранению и устранить последствия несогласованного ремонта.

Нарушение нашли во время мониторинга состояния памятников. Мосгорнаследие направило пользователю предписание на приостановку всех работ в памятнике. Теперь ему предстоит получить официальное разрешение на проведение реставрации.