РИАМО - 18 июн. В Московской области с 17 июня по 8 июля пройдут общественные обсуждения с жителями по выбору территорий для благоустройства в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В рамках подготовки концепций всех проектов проводятся процедуры общественных обсуждений, по итогам которых определяются территории, а также их функциональное наполнение объектов благоустройства», – сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Обсуждения пройдут во всех 67 муниципалитетах. Жители предложат территории, которые, по их мнению, должны в первую очередь быть благоустроены в 2020 году. Следующий шаг – это встречи, на которых будут обсуждаться сами концепции.

«Взаимодействие с жителями – это важная часть создания комфортной городской среды. Все масштабные проекты по благоустройству реализуются в плотном взаимодействии с жителями. Каждая концепция проходит обсуждения на портале «Добродел», – отметил Хайкин.

Также вовлечение жителей ведется в рамках рейтингового голосования по выбору территории для благоустройства. Жители выбирают те территории, которые, по их мнению, необходимо будет благоустроить в первую очередь. Это позволяет выделить в муниципалитетах наиболее социально значимые для жителей объекты.

В 2018 году в Московской области в рейтинговом голосовании, проходившим в день выборов президента РФ, приняли участие более 1,5 миллиона человек, то есть каждый пятый житель области. Таким образом, Подмосковье стало лидером по итогам прошедшего года по количеству людей, принимавших участие в рейтинговом голосовании.