РИАМО – 18 июн. Главгосстройнадзор запустит мобильное приложение «Подмосковные стройки» на региональном портале «Добродел» в июле, на интерактивной карте будут отражены все строящиеся объекты в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В мобильном приложении каждый сможет ознакомиться с ходом строительства объектов в Подмосковье и получить информацию о проверках Главгосстройнадзора Московской области, что позволит повысить уровень осведомленности жителей области о ситуации на строящихся объектах», – отмечается в сообщении.

Новое мобильное приложение будет полезно дольщикам, которые смогут онлайн следить за достройкой домов.

«Также оно пригодится потенциальным покупателям строящегося жилья, и в целом всем жителям региона, которые следят за строительством социальных и коммерческих объектов на территории Московской области», – пояснил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Кроме того, целевой аудиторией приложения являются представители бизнеса и будущие работники строящихся предприятий.

«Подписавшись на обновления относительно конкретного строительства, житель будет получать уведомления, например, о строительстве торговых и промышленных объектов, в которых появятся новые рабочие места. Запуск первого этапа приложения планируется в июле 2019 года», – подчеркивается в сообщении.

В дальнейшем планируется добавить возможность через мобильное приложение сообщить о выявлении незаконного строительства. Помимо этого, планируется ввести использование QR-кодов.

«То есть на щите около строящегося объекта будет изображен QR-код, при считывании которого в приложении появится актуальная информация по данной стройке. Весь функционал приложения станет доступен в сентябре этого года», – заключается в материале.