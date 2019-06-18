РИАМО – 18 июн. В городском округе Бронницы прошло заседание штаба по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, его участниками стали сотрудники Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Госжилинспекция Московской области провела очередное заседание штаба по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), мероприятие прошло в администрации городского округа. Совещание провел замглавы администрации Александр Никитин. В нем приняли участие руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сотрудники подмосковной Госжилинспекции, представители областного Госадмтехнадзора, регионального оператора, ООО «МособлЕИРЦ».

«На заседании обсудили актуальные вопросы, связанные с тематикой ТКО. В частности, работу административной комиссии, привлечение к ответственности за отсутствие договоров на вывоз мусора, варианты скорейшего погашения задолженностей управляющих организаций перед региональным оператором, осуществления сбора мусора, находящегося на контейнерной площадке вне контейнера», – говорится в сообщении.

Совещание провели в рамках исполнения поручения губернатора Московской области об оперативном решении всех проблемных вопросов, связанных с вывозом мусора.