РИАМО - 18 июн. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложением увеличить размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе на принципе адресности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Глава правительства на совещании по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком отметил, что повышение выплат по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет коснется семей, чей доход ниже установленного уровня», — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, этот уровень требует отдельного расчета. Медведев предложил участникам совещания обсудить эту тему. Он также добавил, что необходимо определить механизм таких выплат, который должен быть эффективным, работающим и не создавать регионам какие-то дополнительные проблемы.

Медведев сообщил, что по итогам обсуждения планирует предоставить предложения по детским пособиям президенту РФ Владимиру Путину.