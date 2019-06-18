РИАМО – 18 июн. Закончить строительство детского сада в Раменском городском округе намерены во втором квартале 2020 года, учреждение рассчитано на 140 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Накануне инспекторы Главгосстройнадзора завершили проверку строительства дошкольного образовательного учреждения, расположенного на территории коттеджного поселка Прозоровское-Голицино.

«Детский сад рассчитан на 140 мест. Проектом предусмотрены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. Площадь объекта составляет 3587 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Также предусмотрено обустройство тротуаров, мест для отдыха и озеленение.

Застройщиком дошкольного образовательного учреждения является АО «ЮИТ Кантристрой».

«В настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений, благоустройству территории, ведется монтаж внутренних инженерных сетей», – дополнил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Плановое завершение строительства детского сада намечено на второй квартал 2020 года.