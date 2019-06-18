РИАМО - 18 июн. Самая многодетная семья Подмосковья пополнилась: у сына 17-детных Татьяны и Николая Салтыковых родился мальчик, теперь у них 20 внуков, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Семья Салтыковых считается гордостью Орехово-Зуевского городского округа и всей Московской области. В общей сложности в регионе проживает более 75 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают свыше 245 тысяч ребят. Таким семьям предоставляют более 30 мер социальной поддержки, среди них — ежемесячная денежная компенсация оплаты коммунальных услуг и бесплатный проезд на транспорте.

«Также летний сезон характеризуется востребованностью получением выплаты на школьную форму для учащихся школ Подмосковья из многодетных семей, ее получили уже на 9,5 тысяч детей», – прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.