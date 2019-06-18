РИАМО - 18 июн. Заявки на участие в конкурсе «Территории роста: проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области» можно подать в министерство экономики и финансов Подмосковья до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В рамках этапа конкурса, стартовавшего 30 мая, отберут и реализуют лучшие концепции по развитию территорий муниципальных образований Подмосковья. Цель – создать в регионе комфортную среду не только для жителей, но и для бизнеса, а также повысить инвестиционную привлекательность.

«Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 июня. Напомню, что в этом году на лучшие инициативы муниципалитетов предусмотрено выделить 1 миллиард рублей, также участники получают приоритетное право на включение в госпрограммы. Мы ждем сильные концепции и проекты, и в рамках конкурса будем помогать в их реализации, чтобы вместе сделать Подмосковье еще лучше», – заявила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Она напомнила, что проекты будут оцениваться по ряду критериев, включая количество создаваемых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления, среднюю заработную плату по проекту и бюджетную эффективность проекта.

Поступившие от муниципалитетов заявки будет рассматривать экспертная комиссия. По результатам проведенной экспертизы уже в июле будут объявлены полуфиналисты, допущенные ко второму этапу конкурса.