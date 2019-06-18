РИАМО - 18 июн. В Троицком и Новомосковском округах до 2035 года планируется построить 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ), почти все они будут большими по площади, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В новой Москве активно строятся дороги, развязки и линии метро. Но для формирования полноценного транспортного каркаса нужно связать эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ», — отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

На первом этапе, к 2025 году, должно появиться 13 ТПУ, а за следующие десять лет – еще 11.

«Почти все они большие по площади. Например, ТПУ «Саларьево» – около 290 тысяч квадратных метров, два ТПУ в Коммунарке – 300 и 400 тысяч квадратных метров», — добавил Жидкин.

Он отметил, что большая площадь позволит размещать парковки, автостанции, офисные, торговые, спортивные и досуговые центры. А в ТПУ «Терешково» в поселение Внуковское войдут апартаменты и большая прогулочная зона.

Жидкин подчеркнул, что пересадочные узлы не только будут выполнять функцию по пересадке пассажиров с одного вида транспорта на другой, но и станут центрами притяжения общественной жизни.

«В ближайшие дни в ТиНАО откроются еще четыре станции Сокольнической линии метрополитена. В связи с этим возрастет актуальность ТПУ в Коммунарке. Градостроительные решения по ним приняты», — сказал Жидкин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что в Москве реализуется 97 проектов ТПУ.