РИАМО - 18 июн. Москвичи и гости столицы могут посетить уличный арт-фестиваль «Москва – Париж – Москва» и бесплатные мастер-классы по живописи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице идет уличный арт-фестиваль «Москва – Париж – Москва». Его посвятили большому культурному событию: 19 июня в Пушкинском музее откроется выставка коллекции картин московского купца и мецената Сергея Щукина. Там будут полотна Моне, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо», – написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на пяти столичных бульварах – Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском – можно познакомиться с творчеством великих художников и попробовать себя в живописи. До 23 июня пройдет более 350 бесплатных мастер-классов для взрослых и детей.

Завершит сезон летних городских фестивалей «Цветочный джем», который пройдет с 20 июня по 8 сентября.

«Сейчас это самый крупный ландшафтный фестиваль в мире и по количеству проектов, и по площади. Свои сады смонтируют всемирно известные ландшафтные дизайнеры Италии, Китая, Уругвая и других стран», – подытожил Собянин.