РИАМО - 18 июн. По рекомендации Госадмтехнадзора представители административных комиссий провели почти 70 рейдов с целью выявить сжигание травы в Подмосковье, также они напомнили жителям о профилактике пожарной безопасности в ходе разъяснительных встреч, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Представители административных комиссий провели выездные мероприятия на территориях садоводческих товариществ (СНТ), гаражно-строительных кооперативах (ГСК) и на территориях индивидуальной жилой застройки (ИЖС). Их задачей был контроль и разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. Так, жителям Московской области напомнили о запрете сжигания травы, листвы, пуха, мусора и порубочных остатков в неустановленных для этих целей местах.

«Комиссиями по рекомендации Госадмтехнадзора проведено 68 рейдов по профилактике сжигания травы, тополиного пуха, мусора и растительных остатков; более 100 встреч с жителями, на которых в том числе обсуждали вопросы в сфере пожарной безопасности», — сообщил начальник главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что наиболее активно в части противопожарных мероприятий работают административные комиссии в городских округах Красногорск, Богородский, Одинцовский, Орехово-Зуевский и Королев.