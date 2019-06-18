РИАМО – 18 июн. Полицейские на юге столицы задержали мужчину, 10 лет находившегося в федеральном розыске, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 53-летнего москвича. Мужчина находился в федеральном розыске с 2009 года за совершение мошенничества», – говорится в сообщении.

Как было установлено в 2008 году, злоумышленник, представившись менеджером одного из автомобильных салонов, в котором на тот момент не работал, под предлогом продажи автомобиля получил от потерпевшего 61800 евро, после чего скрылся и перестал выходить на связь.

«Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. О задержании сообщено инициатору розыска. Расследование уголовного дела продолжается», – заключается в материале.