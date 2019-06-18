РИАМО - 18 июн. На территории Московской области работают 48 конноспортивных клубов, их посещает в общей сложности 14 тысяч человек, сообщил журналистам во вторник министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

«Конный спорт развивается очень динамично. На территории Московской области находятся 48 клубов и свыше 14 тысяч занимающихся конным видом спорта. Мы тратим из бюджета на содержание наших школ порядка 165,6 миллиона рублей», - сказал Терюшков.

Он отметил, что в Подмосковье работает восемь государственных (муниципальных) учреждений, развивающих конный спорт. Профессионально им занимаются 814 человек, 116 из них входят в состав сборной Московской области, 43 человека - в национальную команду России, а три человека - в сборную РФ по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По представительству в национальных сборных по конному спорту Московская область занимает второе место после Москвы.

В 2018 году в различных соревнованиях подмосковные конники завоевали 41 медаль (28 золотых, шесть серебряных и семь бронзовых). С начала 2019 года на их счету уже 11 медалей (три золотых, пять серебряных и три бронзовых).

«В этом году запланировано 85 мероприятий: 60 всероссийских и 25 международных. 67 соревнований пройдет под эгидой Федерации конного спорта Московской области», - добавил Терюшков.