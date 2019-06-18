РИАМО - 18 июн. В Подмосковье участились случаи телефонного мошенничества, когда гражданам звонят неизвестные, представляясь сотрудниками банка, выпытывают данные карты и похищают с нее деньги, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

При этом все чаще звонки делают с использованием виртуальных АТС, когда злоумышленники подменяют свой номер официальным телефоном банка. Таким образом у клиента на экране высвечивается знакомый номер банка, поэтому последующий разговор не вызывает подозрений. Звонящие в основном представляются службой безопасности банка, сообщают о сомнительной операции, которую необходимо срочно предотвратить, назвав для этого некоторые данные – реквизиты карты или код из СМС.

«При подобном звонке необходимо уточнить данные «сотрудника», положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру. Набирать цифры при этом нужно вручную, а не просто перезвонить по сброшенному номеру, чтобы вновь не попасть на линию к мошенникам», ‒ пояснил заместитель начальника отдела технической защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

По его словам, продолжать разговор с подозрительными «сотрудниками банка» не рекомендуется.

«Аферисты хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного офиса. Чаще всего звонят в неудобное время, ночью или ранним утром, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Злоумышленники торопят жертву, давят и запугивают, причем делают это очень убедительно и аргументированно», - отметил специалист.

Испугавшись непоправимых последствий, человек называет данные, которые спрашивает злоумышленник. Это не всегда ПИН-код или секретный номер на обороте карты. Чаще злоумышленники просят назвать код из СМС, которая придет на телефон жертвы.

«Кроме того, злоумышленники, чтобы убедить клиента в безопасности, могут предложить, к примеру, не называть этот код, а набрать его в тоновом режиме через «автоматическую службу», которая запросит ввод полученных цифр», - предупредил Ибрагимов.

Для проведения операций со счетами клиента обычно используется двухфакторная аутентификация: для подтверждения действия банки запрашивают введение кода, который отправляют клиенту по СМС. Мошенникам, раздобывшим необходимые для кражи данные о клиенте, не хватает последнего элемента, который им необходимо узнать. Именно этот код зачастую является «последним рубежом» безопасности, так как без него операция не произойдет.

«Часто люди знают о том, что не надо называть секретные данные - ПИН-код, пароли для доступа в личный кабинет, но вызывает вопрос, что делать с кодовым словом, ведь его действительно может спросить банк? Запомните: кодовое слово вы можете назвать только тогда, когда сами звоните в банк по официальному номеру, а не наоборот. Когда звонит настоящий сотрудник банка, у него уже есть все данные о вас, поэтому никакой конфиденциальной информации он спрашивать не будет», - отмечается в материале.