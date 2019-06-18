РИАМО - 18 июн. Индустриальный парк «Котово» в Наро-Фоминском городском округе находится в полной готовности к приему инвесторов, вся инфраструктура создана, сообщил во вторник президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с президентом Торговой-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным и президентом ТПП Подмосковья Игорем Куимовым.

«Индустриальный парк «Котово» в полной готовности. Там вложено 3 миллиарда рублей. Все инфраструктурно обеспечено. Сегодня готовится один из инвесторов», - доложил Куимов губернатору Московской области.

В свою очередь Воробьев отметил, что развитие экономики и создание рабочих мест - это один из главных вопросов в Подмосковье, который обсуждается с общественными организациями, в частности, с Торгово-промышленной палатой.

Он также поблагодарил Торгово-промышленную палату за вовлеченность во все дела в регионе.

«Конечно, очень рассчитываем, что Торгово-промышленная палата будет вести проактивную позицию, приглашать смежников, другие компании на территорию Подмосковья, в частности. Наша задача постоянно работать в таком проактивном режиме в части решений разных проблем. Этим сейчас занимаемся. Поэтому Торгово-промышленная палата пусть задает самые острые вопросы», - добавил Воробьев.

Как уточняется на сайте индустриального парка, его территория состоит из четырех планировочных районов общей площадью 506 гектар. При реализации данного проекта будет создано более 7,2 тысячи рабочих мест.