РИАМО - 18 июн. На 47-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение двух фур, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 47-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло попутное столкновение двух фур в сторону области. Без пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в районе происшествия было ограничено движение в сторону области. В настоящий момент все затруднения ликвидированы.