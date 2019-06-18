РИАМО - 18 июн. Московская область ежегодно показывает хорошие результаты в экономике, наблюдается устойчивый рост в данной сфере, сообщил во вторник президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с президентом Торговой-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным и президентом ТПП Подмосковья Игорем Куимовым.

«Подмосковье показывает очень хорошие результаты с точки зрения роста экономики – это уже устойчивый рост не первый год. Цифры двухзначные, я надеюсь, что они сохранятся до конца года», - сказал Катырин.

Он отметил, что в ходе рабочей встречи с Воробьевым обсудили возможность участия Торгово-промышленной палаты в развитии экономики Подмосковья.

«Сегодня мы еще обсуждали, что 11 точек для программы «Мой бизнес» открыто. Часть из этих точек открыта на базе Торгово-промышленной палаты. Более того, некоторые из руководителей палат возглавляют как раз эти точки. Обсуждали вопрос привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест», - добавил Катырин.