РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июн. Жители поселка Мирный подмосковных Люберец пожаловались главе городского округа Владимиру Ружицкому на частые перебои в водоснабжении, проблема полностью решится в 2020 году после окончания строительства нового водопровода, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Инициативная группа поселка Мирный посетила во вторник прием главы муниципалитета.

«Воды у нас почти нет. Она течет тоненькой струйкой», – сказала жительница поселка Наталья Чурюмова.

Ружицкий отметил, что администрация Люберец подпишет соглашение с «Мосводоканалом», и тогда чистая московская вода будет и в поселке Мирный. Программу «Чистая вода» реализуют в 2020 году.

«Трубу доведут до Мирного, а дальше до Октябрьского. Из этой трубы будет запитан район. Сейчас ВЗУ ремонтирует ГК «Самолет», – уточнил Ружицкий.

По его словам, после реконструкции ВЗУ будет в собственности ГК «Самолет», но обслуживать его будет Люберецкий водоканал.