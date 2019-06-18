РИАМО - 18 июн. Сотрудники таможни в «Домодедове» пресекли попытку контрабанды 90 тысяч евро, нарушитель не задекларировал всю сумму, которая у него была при себе, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Прибывший из Аликанте гражданин Белоруссии подал таможенную декларацию, в которой заявил 86 тысяч евро. При устном опросе о достоверности сведений, заявленных в пассажирской декларации, гражданин подтвердил указанную сумму.

«При проведении досмотра багажа и ручной клади среди личных вещей, в носках, в ботинках (деньги были обернуты в бумагу) сотрудниками таможни были обнаружены незадекларированные денежные средства – евро, российские рубли, румынские леи, на общую сумму более 86 тысяч евро», — говорится в сообщении.

После этого мужчина добровольно выдал еще 1,7 тысячи евро, которые были спрятаны во внутреннем кармане надетого на нем пиджака. Общая сумма в пересчете на доллары — более 98 тысяч.

Мужчину могут осудить по статье «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» в особо крупном размере. Максимальное наказание – штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

«Домодедовская таможня напоминает, что согласно ТК ЕАЭС наличные денежные средства при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию, если общая сумма наличных денежных средств превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют ЦБ РФ, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации», — отмечается в сообщении.