РИАМО – 18 июн. В Реутове прошла встреча с педагогическим коллективом лицея горокруга по вопросам безопасности детей в интернете, в ходе нее затронули тему информирования родителей о потенциальном вреде соцсетей, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации городского округа.

По данным Реутовского информагентства, встречу провел председатель совета сторонников партии «Единая Россия» Александр Темников. На ней учителям рассказали об опасностях, которые подстерегают детей во всемирной компьютерной сети, и раздали методические рекомендации, которые доведут до сведения родителей школьников.

«Несмотря на период летних каникул, воспитательная работа классных руководителей продолжается. Основываясь на материалах нашего импровизированного семинара по кибербезопасности, они проинформируют родителей о потенциальном вреде соцсетей и интернета. Для этого ими созданы специальные сообщества родителей, в которых обмен информацией проводится в режиме онлайн», – сказал Темников.



Он отметил, что прошедшая встреча стала продолжением работы сторонников партии «Единая Россия» по реализации проекта «Безопасный интернет». Она призвана еще раз обратить внимание ребят на угрозы, которые могут исходить от виртуального мира, дать им понимание, чего стоит опасаться, а что принесет пользу.