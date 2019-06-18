РИАМО - 18 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», первые крупные соревнования проведут на территории уже в июне-июле, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Сегодня мы открываем Дворец гимнастики Ирины Винер. Это знаковое событие для спортивной Москвы. В «Лужниках» появилась еще одна точка притяжения, спортсмены и любители художественной гимнастики получили теперь свой дом. Уже в июне-июле здесь пройдут первые крупные соревнования», – отметил градоначальник.

Строительство Дворца гимнастики было начато в мае 2017 года по инициативе президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера Ирины Винер-Усмановой. Завершено строительство в июне этого года.

«Пятиэтажное (плюс один подземный) здание общей площадью 25,7 тысячи квадратных метров построено по уникальному проекту, разработанному с применением технологий информационного моделирования (BIM). Узнаваемым символом Дворца стала оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты», – добавляется в материале.

Для ее создания использовали алюминиевое фальцевое покрытие, изготовленное специально с учетом сложной геометрии крыши.

«Конструкция была проверена на устойчивость к московским погодным условиям в аэродинамической трубе. Были проведены испытания по снегозадержанию, ветровым нагрузкам. Созданы системы водоотведения и молниеотвода – то есть все, что необходимо для долговечной эксплуатации и сохранения внешнего облика кровли», – уточняется в пресс-релизе.

Другая особенность здания – фасад. Для его отделки было применено витражное остекление высотой до 26 метров – различных оттенков, в определенных зонах оно затемнено.

«Концепцию разработали российские архитекторы из творческого производственного объединения «Прайд» под руководством главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова. Изображение здания украсило обложку незаменимой для проектировщиков программы ARCHICAD 23 – программного продукта, которым пользуются архитекторы по всему миру», – дополняется в сообщении.

«Начинка» Центра отвечает всем необходимым требованиям и стандартам для проведения соревнований международного уровня и профессиональной подготовки спортсменов.

«Основную часть здания занимает арена размером 54 на 36 метров с частично трансформируемыми трибунами (блитчерами), что позволит использовать ее для проведения мероприятий различного формата. В конфигурации для тренировочных занятий арена вместит до 150 человек, в режиме соревнований – 500 спортсменов и почти 4 тысячи болельщиков, при установке сборно-разборной сцены во время проведения культурно-массовых мероприятий – до 3,6 тысячи посетителей», – подчеркивается в материале.

По краям арены установлены два медиа-экрана, имеется самое современное световое и звуковое оборудование. Освещение не мешает спортсменам и при этом гарантирует высокое качество видеосъемки.

«На первом этаже Дворца размещены три тренировочных зала (каждый по три ковра 14 на 14 метров), раздевалки для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, столовая для спортсменов и судей. На втором этаже – зрительское фойе с буфетами, мультимедиа-музей, хореографический зал, тренажерный зал и медико-восстановительный центр», – перечисляется в сообщении.

Третий этаж занимают пресс-центр, комментаторские кабины, пресс-бар, зал для проведения пресс-конференций и мастерские. На четвертом этаже – ложи для особо важных гостей на 80 человек.

«С первого по пятый этажи расположены 39 номеров блока временного проживания для спортсменов, рассчитанные на проживание 113 человек», – говорится в сообщении.

В отделке вестибюлей Дворца гимнастики применена мозаика с индивидуальным дизайном – с использованием узоров из русской живописи (хохлома, гжель).

Яркие цвета, желтый, оранжевый, синий, зеленый, красный, использованы в оформлении коридоров, столовой, буфета и гостиницы.

«Тренировочные залы и зал хореографии выполнены в светлых пастельных тонах. Кресла на трибунах арены окрашены в бордовые тона, на стенах темного цвета из светодиодов выложены три гимнастические ленты белого, синего и красного цветов, складывающиеся в российский триколор», – разъясняется в материале.

Потолок арены украшают 900 декоративных светильников, создающих эффект «звездного неба».

Финансирование строительства Дворца гимнастики было осуществлено полностью за счет спонсорских средств. Генподрядчик – АО «Мосинжпроект». В новом Дворце гимнастики в «Лужниках» планируется проведение соревнований по художественной гимнастике, мини-футболу, баскетболу, фехтованию, танцевальному спорту. Здесь же будут проводить концерты и другие зрелищные мероприятия. Кроме того, на территории организуют занятия детской спортивной школы по художественной гимнастике.