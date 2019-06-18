РИАМО - 18 июн. В июне впервые для подмосковных школьников организовали стажировку в администрации губернатора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора региона.

Стажировка пяти учеников девятых и десятых классов проходит с 17 по 21 июня. Ее целью является получение опыта для выстраивания профессиональных и карьерных траекторий будущих выпускников.

«В рамках стажировки планируется проведение ряда мероприятий: встречи с руководством правительства Московской области, экскурсии по зданию дома правительства Московской области, Центру управления регионом, телеканалу «360», Московскому областному учебному центру и многое другое», - отмечается в материале.

Кроме того, ребята познакомятся с деятельностью различных подразделений администрации губернатора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о создании в Подмосковье крупного образовательного центра для одаренных детей. Его создадут по примеру сочинского образовательного центра «Сириус».