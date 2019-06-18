РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июн. В подземном переходе железнодорожной станции «Люберцы-1» планируют провести рейды по пресечению незаконной торговли, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий провел прием жителей. На прием пришла женщина, которая обратила внимание на нелегальную торговлю в переходе железнодорожной станции «Люберцы-1».

«Там есть камера видеонаблюдения. По ней полиция будет отсматривать (нарушения – ред.). Необходимо провести рейды, нелегальной торговли там быть не должно», – сказал Ружицкий.