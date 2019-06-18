РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поручил проверить законность возведения частного дома в поселке Малаховка, на нарушение норм строительства жалуются местные жители, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий провел прием жителей. К нему обратилась жительница поселка Лариса Ивлева. Она отметила, что рядом с ее домом построили новый частный дом. По мнению жительницы, он возведен с нарушением строительных норм, в частности, не соблюдено расстояние между домами.

«Я поручил проверить законность постройки данного дома. Если нарушены нормы, он построен незаконно, все снесут», - сказал Ружицкий.