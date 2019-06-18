РИАМО – 18 июн. Административно-деловое здание 1962 года постройки в столичном районе Кузьминки отремонтируют, здесь обновят полы и установят современные стеклопакеты, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт административного здания» по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 79, корпус 2, район Кузьминки, Юго-Восточный административный округ.

«Кирпичное административно-деловое здание, построенное в 1962 году, будет отремонтировано. Внешние работы включают в себя утепление фасадов с их последующим оштукатуриванием и окраской, а также цоколя, который после будет облицован керамогранитной плиткой», – сказала руководитель Мосгосэкспретизы Анна Яковлева.

Внутри здания предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

«В рамках работ возведут новые перегородки, поменяют внутренние дверные блоки и вентиляционные решетки. Планируется замена оконных блоков на современные аналоги с трехкамерными и двухкамерными стеклопакетами, а после – оштукатуривание и окраска откосов, также предусмотрена замена дверных блоков», – перечисляется в материале.

На лестничных клетках обновят ограждения и поручни, будет уложена новая напольная плитка, окрашены стены и потолки, а также подоконные доски. В зонах замены коммуникаций по всему объему здания проведут восстановительный ремонт.

«Важным аспектом проводимых работ является автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, начиная от вентиляции и кондиционирования и заканчивая автоматической противопожарной защитой», – подчеркнула Яковлева.

Дополнительно в рамках обеспечения безопасности в здании планируется устройство средств информации и сигнализации об опасности. Для маломобильного населения предусматривается звуковая сигнализация, визуальная и тактильная информация с указанием направления движения и мест доступности.