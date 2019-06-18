РИАМО - 18 июн. Подмосковье попало в рейтинг лучших регионов страны для гастрономических путешествий летом 2019 года, говорится в сообщении аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг опубликовали в День устойчивой гастрономии. Он отмечается ежегодно 18 июня согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Цель праздника — обратить внимание на важность гастрономии и кулинарии.

«Санкт-Петербург, Москва, Казань, Подмосковье и Владимирская область — лучшие в России для летнего гастротуризма, а Грузия, Армения, Италия, Франция и Белоруссия — самые популярные зарубежные направления гастрономического туризма летом», — говорится в сообщении.

За Санкт-Петербург проголосовали 16% участников опроса, за Казань и Татарстан — 13%, за Москву — 10%, за Московскую область — 6%, за Суздаль (Владимирская область) и Сочи (Краснодарский край) — по 3%.

За Грузию как лучшее зарубежное направление гастрономического туризма отдали голос 16% опрошенных, за Армению — 10% и за Белоруссию, Италию и Францию — по 6%.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса на тему, куда лучше всего отправиться для изучения местной гастрономии.

Этим летом в Подмосковье пройдет много интересных гастрономических событий. Например, в Истре в августе состоится традиционный Всероссийский агрофестиваль. Ожидается, что в этом году он будет рекордным по посещаемости, приедут участники со всей России, из-за рубежа. В Муранове Пушкинского округа состоится гастрофест, на котором, в частности, представят царское варенье из крыжовника на водке.

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