РИАМО - 18 июн. На международном детском кинофестивале «Алые паруса Артека» проведут этнографическую олимпиаду для детей и взрослых, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров.

С 24 июня по 9 июля в детском центре «Артек» в 27-й раз проведут крупнейший в России и мире киносмотр для детей и юношества - международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека».

«В этом году в период с 27 по 28 июня в рамках кинофестиваля пройдет этнографическая олимпиада. Теперь мы будем привлекать не только детей, но и взрослых. Также определим десять победителей. Конечно, 2 июля запланировано открытие кинофестиваля и мы торжественно вручим подарки победителям», - сказал Петров.

Он уточнил, что впервые этнографическая олимпиада прошла в минувшем году, в ней участвовали более 1,5 тысяч детей. Тогда определили десять победителей, которым вручили подарочные сертификаты.

«Вопросы очень обширные, но они объединены одной темой – темой межнациональных отношений. Москва - город самый многонациональный. Это в той или иной мере подстегнет ребят, вернувшись домой, проштудировать литературу, страницы интернета», - заключил Петров.

Цель фестиваля «Алые паруса Артека» - сохранение национальной культуры, пропаганда отечественного киноискусства, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения на примерах лучших достижений кинематографа. Президент фестиваля - народный артист СССР Василий Лановой.