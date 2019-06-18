РИАМО - 18 июн. В Московском метрополитене 19 июня на 25 станциях пройдут театральные перформансы в рамках проекта «Привет, Москва!», сообщила журналистам куратор театральной акции, арт-директор центра имени В.С. Мейерхольда Елена Ковальская.

«Завтра местом театра станет метрополитен. Мы не будем играть спектакли, поскольку поскольку для этого предназначена огромная московская театральная индустрия. Мы будем играть сцены. В метро спустят герои классических и современных пьес. Будут созданы ситуации, в которых партнерами артистов станут зрители, если они захотят», - сказала Ковальская.

Руководитель проекта «Привет, Москва!», советник на общественных началах руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Оксана Бондаренко добавила, что представления - очередной этап проекта «Привет, Москва!».

«Это будет следующий этап в проекте. Очень приятно, что это случилось именно в год театра. Завтра на 25 станциях метрополитена будет проведен достаточно неожиданный формат мероприятия для транспортной среды - дневные театральные перфомансы. В течение нескольких часов на многих станциях достаточно знаковые и знакомые театральные сценки», - сказала Бондаренко.