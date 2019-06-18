РИАМО - 18 июн. На сегодняшний день общее количество пользователей, скачавших и установивших мобильное приложение подмосковной системы-112, составляет более 70 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С помощью мобильного приложения системы-112 пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации, вызвать необходимые экстренные службы, получить справочную информацию о способах оказания первой помощи и действиях при различных происшествиях», - уточняется в сообщении.

Одним из важных преимуществ мобильного приложения системы-112 является геопозиционирование. Принимая запрос через мобильнее приложение, оператор системы-112 автоматически видит местоположение обратившегося, что сокращает время обработки заявки.

В 2018 году в приложение были внедрены полезная функция отслеживания движения машины скорой помощи и новый раздел «Связанные контакты», благодаря которому пользователи могут узнать местоположение своих родных и близких.

Также для удобства жителей и гостей региона в приложении создан специальный раздел, где размещена карта региона с отмеченными на ней адресами экстренных служб и госучреждений. С помощью карты можно найти адрес ближайшей больницы, МФЦ, отдел полиции и так далее. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

«Операторы областной системы-112 приняли и обработали почти 2 тысячи обращений через мобильное приложение службы спасения. По статистике, чаще всего с помощью мобильного приложения пользователи вызывают скорую помощь и полицию. Также большое количество сообщений носят справочный характер», добавляется в материале.

Скачать мобильное приложение можно в магазинах App Store и Google Play по запросу «112 МО». Ссылки для скачивания мобильного приложения системы-112 Московской области: App Store, Google Play.