РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обсудил вопросы капитального ремонта зданий травматологического отделения и наркологического диспансера центральной районной больницы (ЦРБ) Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник в ходе совещания Ефимов вместе с представителем компании-проектировщика и заведующими медучреждений осмотрел кабинеты, где ведется прием посетителей и обсудил планы капитального ремонта.

«Важно, чтобы при проектировании были заложены новые стандарты комфорта для медучреждений, внедрена «доступная среда» и реализованы все пожелания специалистов. В этом году (в 2019 году – ред.) средства заложены на проектирование, для последующего включения здания Балашихинской ЦРБ в программу капитального ремонта», – сказал Ефимов.

Он добавил, что госконтракты на выполнение проектно-изыскательских работ здания Балашихинской ЦРБ, где располагаются травматологическое поликлиническое отделение и наркодиспансер, подписаны и проектировщики уже работают на объекте.

Заведующий наркологическим диспансером Арсен Саркисян рассказал, что при проектировании будет предусмотрено расширение отделения за счет открытия на втором этаже стационара и обустройства второго входа, чтобы разделить потоки жителей.

«Для горожан, которым необходимо получить справки на работу, для получения водительских прав будет выделена отдельная зона. Они не будут пересекаться с пациентами и людьми, поступающими на медосвидетельствование. Для этого при проведении ремонта будет оборудован дополнительный вход», – пояснил Саркисян.

Травматологическое поликлиническое отделение и наркодиспансер ЦРБ Балашихи расположены в здании по адресу: Проспект Ленина, 63. Прием жителей ведется круглосуточно, без выходных. Прием на лечение осуществляется в плановом порядке с 7:00 до 21:00 ежедневно.