РИАМО - 18 июн. В Московской области дорожные службы завершили химическую обработку полос отвода автодорог от борщевика, начались работы по окосу сорняка, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Дорожные службы обработали от борщевика более чем 1,9 тысячи километров полос отвода вдоль автодорог. Работы по химобработке начались в мае и завершились в полном объеме в середине июня. Наибольший объем работ выполнен вдоль автодорог в Дмитрове, Волоколамском (городском округе – ред.) и Истре», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что сейчас рабочие приступили к механическому окосу растения в населенных пунктах.

Химическую обработку борщевика провели с применением гербицидов, соответствующих государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, которые не наносят вред окружающей среде.

Борщевик – быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги. Борщевик обладает высокой устойчивостью и приспосабливаемостью к среде обитания и вытесняет другие растения.

Ранее на территории Наро-Фоминского городского округа прошли испытания комплексной системы борьбы с борщевиком при помощи дронов, они признаны успешными. При обработке использовались препараты направленного действия, которые дают возможность сберегать большую часть растительности, избирательно уничтожая злостные сорняки, и снизить экологическую нагрузку. На отдельных участках удалось истребить борщевик практически полностью.