РИАМО - 18 июн. На турнире по конкуру и выездке «Токийский тур», который пройдет с 20 по 30 июня в Подмосковье, выступят 12 национальных команд, по итогам соревнований победители в каждой дисциплине получат лицензии на участие в Олимпиаде-2020, сообщил журналистам во вторник судья международной категории по конному спорту Юрий Романов.

«Раньше мы (сборная России - ред.) были поставлены в не очень хорошие условия из-за удаленности проведения отборочных турниров. Федерации конного спорта России удалось добиться проведения в нашей стране «Токийского тура» для получения лицензий на Олимпийские игры. Участие примут 12 команд, принадлежащих к олимпийской группе С. Думаю, что у России команда достаточно сильная, и они получат лицензию», - сказал Романов.

По словам главного тренера сборных команд России по конному спорту Бориса Кузьмина, у наших спортсменов высокие шансы на победу в выездке.

«У нас команда (по выездке - ред.) считается безусловным фаворитом турнира. По конкуру - наши спортсмены выступают достойно. Но приезжают две очень сильные команды: Израиль и Польша. Будем надеяться, наши стены нам помогут, сдаваться не намерены», - прокомментировал Кузьмин.

Самым серьезным соперником команды России в выездке Кузьмин назвал республику Беларусь.

Турнир по конкуру и выездке «Токийский тур» пройдет с 20 по 30 июня в спортивном комплексе Maxima Park в Дмитровском городском округе.

Отбор на Олимпиаду в таком формате пройдет впервые. Ранее команды от нашей региональной группы отбирали на Игры по итогам чемпионата Европы и Всемирных конных игр. Россия впервые в новейшей истории примет столь представительные по составу участников соревнования по двум дисциплинам конного спорта.