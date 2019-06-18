РИАМО - 18 июн. Подмосковные учителя обменяются опытом с московскими коллегами благодаря соглашениям, которые подписывают администрации городских округов со столичным департаментом образования, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Московская область укрепляет взаимодействие с департаментом образования города Москвы. Первое для региона соглашение о сотрудничестве между департаментом и управлением образования администрации Богородского городского округа уже подписано. В перспективе – соглашения со всеми муниципальными образованиями региона», – сказала Забралова.

По ее словам, целью соглашения является взаимодействие по реализации политики в сфере общего, дополнительного и профессионального образования.

«Это важный шаг для развития образования в регионе. Всегда важно делиться и перенимать успешный опыт коллег. Сегодня подписано соглашение и с управлением образования администрации Коломенского городского округа. В наших планах охватить все территории. Будем и дальше развивать сотрудничество, организовывать совместные встречи и мероприятия», – отметила она.

По словам Забраловой, в области есть интересные проекты для школьников, например, «Наука в Подмосковье» в сфере дополнительного образования или «Путевка в жизнь» в сфере профессионального.

«Уверена, что наши проекты и идеи также будут полезны и применимы», – резюмировала Забралова.