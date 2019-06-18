РИАМО - 18 июн. Почтовую открытку с архивным изображением астрономических наблюдений на аллее Московского планетария выпустили к 90-летию столичного «звездного дома», тираж открытки составил всего 500 экземпляров, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«В этом году Московский планетарий празднует свой юбилей. Одному из старейших и крупнейших в мире планетариев исполняется 90 лет. Ежегодно столичный «звездный дом» посещает более 1 миллиона человек. Старт праздничных мероприятий будет дан во время торжественной церемонии гашения эксклюзивной ретрооткрытки», - говорится в сообщении.

В церемонии гашения, которая состоится 21 июня, примут участие директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев и научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Гости музея, которые посетят торжественную церемонию, получат на память открытку и смогут тут же бесплатно отправить ее друзьям и любимым по всему миру. В планетарии для этого установят специальный ящик, сотрудники «Почты России» помогут всем правильно заполнить адресные строки и подскажут индекс.

Кроме того, для самых любопытных посетителей ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ, специалист по Солнцу Галина Якунина расскажет удивительные факты о солнцестоянии, которое как раз приходится на 21 июня.

«Сейчас мало кто пишет друг другу обычные письма. А ведь раньше это было целое искусство. В несколько строк требовалось уместить яркий и емкий текст. Редкий праздник обходился без того, чтобы отправить открытку друзьям и родным. В юбилейный для планетария год мы решили возродить эту традицию и совместно с «Почтой России» дарим возможность нашим посетителям послать открытку в любую точку мира прямо из фойе планетария», - отметила директор по маркетингу и рекламе Московского планетария Юлия Ким.