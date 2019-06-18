РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июн. Воспитанники детского лагеря Кадетской школы подмосковных Люберец во вторник в рамках «Тренировки с чемпионом» научились приемам самообороны, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Восемнадцатого июня на территории летнего лагеря Кадетской школы состоялась «Тренировка с чемпионом». Ее провел двукратный чемпион Европы, обладатель черного пояса по дзюдо и джиу-джитсу Артем Петухов. В программе тренировки прошла легкая разминка на все группы мышц. Также продемонстрировали основные приемы самообороны и ударной техники руками и ногами», – сказал Агаджанян.

В конце мероприятия спортсмен провел фотосессию с воспитанниками летнего лагеря.

Мероприятие организовали спорткомитет администрации муниципалитета и «РосМолСпорт Московской области». В «Тренировке с чемпионом» участвовали свыше 70 детей и подростков.