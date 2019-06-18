РИАМО - 18 июн. В дорожной аварии в Волоколамском городском округе травмы различной степени тяжести получили три человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Около 13:20 во вторник на 98 километре Волоколамского шоссе (Волоколамский городской округ) на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля Hyundai, выезжая со второстепенной дороги на главную, по предварительной информации, не уступил дорогу автомобилю Honda Accord, после чего произошло столкновение транспортных средств.

«В результате ДТП один мужчина погиб и трое мужчин получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа», - уточняется в материале.