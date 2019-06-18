РИАМО - 18 июн. Доследственная проверка проводится по информации СМИ о противоправных действиях собственников одной из квартир на севере Москвы, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Из сюжета федерального канала следует, что в одной из квартир на севере Москвы между собственниками возник конфликт по поводу пользования жилой площадью.

«Со слов пожилого мужчины, другой владелец подселяет к нему в квартиру посторонних лиц, угрожает ему убийством и создает условия, препятствующие его с дочерью проживанию. По данному факту Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала Иванова.

Следствию предстоит разобраться с законностью совершенной сделки, указанной в сюжете, подчеркнула она.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила Иванова.