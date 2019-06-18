РИАМО – 18 июн. Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель на территории России.

«Двадцать землевладельцев контролируют в России 7,9 миллиона гектаров стоимостью 471,6 миллиарда рублей. Лидер рейтинга – семейная фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева», – говорится в сообщении.

Семья бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Николая Ткачева распоряжается 649 тысячами гектаров земли стоимостью 68,5 миллиардов рублей. В фирму входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства.

На втором месте располагается агрохолдинг «Степь», принадлежащий председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. Компания владеет 412 тысячами гектаров земель общей стоимостью 45,6 миллиарда рублей.

На третьей строчке рейтинга находится компания «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. Земельный капитал компании составляет почти 1 миллион гектаров, стоимость земли составляет 45 миллиардов рублей.

В двадцатку крупнейших латифундистов (землевладельцев) России также вошли Андрей Гурьев (компания «Агрогард»), Олег Дерипаска (агрохолдинг «Кубань»), Вадим Мошкович (группа «Русагро»), Игорь Худокормов (компания «Продимекс», включая «Агрокультуру»).