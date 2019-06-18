РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 июн. В спортивной школе олимпийского резерва «Металлист» подмосковного Королева прошел международный семинар по тхэквондо под руководством специалистов из Южной Кореи, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В этот раз принять участие в семинаре могли спортсмены, имеющие квалификацию не ниже черного пояса 1 дана, что говорит о высоком уровне данного мероприятия.

«В качестве руководителей семинара были приглашены специалисты из Южной Кореи – мастер Ли Мьенг О и мастер Чон Ту Хон. В числе слушателей-участников были и два кандидата в сборную команду России на Всемирную летнюю Универсиаду Виталий Пак из Москвы и Дарья Денисова из Королева», – говорится в сообщении.

Мастер Ли Мьенг О уже второй раз посещает Королев с целью поделиться своим бесценным опытом, за что был отмечен благодарностью городской администрации.