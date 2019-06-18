РИАМО – 18 июн. Ситуация с задержками выдачи багажа пассажирам в международном аэропорту «Шереметьево» стабилизируется, сообщает ТАСС.

«(Ситуация с задержками багажа в «Шереметьеве» – ред.) постепенно стабилизируется», – сказал представитель пресс-службы аэропорта.

С 1 июня в «Шереметьеве» отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Гендиректор «Шереметьева» Михаил Василенко отметил, что сбой связан с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, во время пика сбоя пассажирам приходилось ждать багажа более 2,5 часов.

В «Шереметьеве» обещают, что ситуация полностью стабилизируется к концу июня.