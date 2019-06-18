РИАМО - 18 июн. В честь празднования 80-летия ВДНХ со вторника в будние дни с 11:00 до 15:00 посещение ряда выставок станет бесплатным, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Новые правила посещения будут действовать в центре «Космонавтика и авиация», интерактивном музейном комплексе «Буран», Центре славянской письменности «Слово», на выставке Александра Васильева «ВДНХ в моде. 1939-2019», а также в готовящихся к открытию проектах ВДНХ», – отмечается в материале.

Бесплатные часы посещения будут действовать до конца 2019 года. При этом, все ранее объявленные льготы, «счастливые часы» и привилегии сохраняются.

Каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 все желающие могут бесплатно посетить выставки в павильоне №67, музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница», павильоне №16, постоянные экспозиции интерактивного музейного комплекса «Буран» и Центра славянской письменности «Слово».

Всегда свободно их могут посещать дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, малыши до 6 лет, инвалиды I и II групп с сопровождающим, члены многодетных семей, работники культуры, ветераны ВОВ, школьники в составе организованных экскурсий.

Старт празднованию 80-го юбилея ВДНХ был дан 30 апреля вместе с торжественным запуском фонтанов. Всего гостей выставки ждет более 100 мероприятий: выставок, концертов и фестивалей.