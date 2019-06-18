РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июн. В подмосковном Подольске в «Саду камней по-русски» 22 июня установят седьмой камень из города-героя, на этот раз камень доставят из Волгограда, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель проекта, активист Виктор Макаров.

«На днях, 20 июня, в городе-герое Сталинграде (ныне Волгоград) будет загружен пятитонный камень – доломитизированный известняк весом около 5 тонн для доставки его на аллею героев в Подольске», – сказал Макаров.

В настоящее время его уже перевезли на площадку погрузки.

«22 июня, в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, он будет разгружен в районе формирования «Сада камней по-русски» (рядом с аллеей героев на улице Генерала Смирнова)», – уточнил Макаров.

Он отметил, что это седьмой камень, привезенный из городов-героев. Ранее уже были доставлены камни из Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска.