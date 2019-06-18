РИАМО - 18 июн. В ноябре текущего года в столице планирут провести генеральную ассамблею Международной федерации конного спорта FEI, участие в ней примут более 400 человек из 140 стран мира, сообщила журналистам во вторник президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.

«За право проведения генеральной ассамблеи FEI борются обычно 134 страны. Выиграть ее проведение крайне сложно, потому что к данному мероприятию очень большие требования. Нам удалось убедить FEI, что Москва достойна провести ее у себя. Генеральная ассамблея впервые пройдет в России в ноябре», - сказала Сечина.

Она добавила, что генеральную ассамблею посетят президенты и генеральные секретари всех конных федераций мира, а также сопровождающие из лица. Всего ожидается более 400 участников из 140 стран.

«В мае первая делегация Международной федерации конного спорта уже была в Москве, одобрила несколько площадок, на которых будет проходить генеральная ассамблея», - отметила Сечина.

Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта FEI является одним из ключевых событий в мире конного спорта. Она ежегодно проводится в разных городах. На форуме представители всех национальных федераций конного спорта обсуждают и решают важнейшие вопросы развития всех конноспортивных дисциплин, проблемы финансирования, менеджмента и другие вопросы.